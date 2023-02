Sci alpino, Palisades Tahoe maschile 2023: calendario, programma, orari e tv

A circa una settimana dalla fine dei Mondiali 2023 andati in scena a Courchevel e Meribel, torna la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. I protagonisti sono volati a Palisades Tahoe per la seconda trasferta americana della stagione, dove sono in programma uno slalom gigante e uno slalom speciale nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 febbraio; per entrambe le gare la prima manche è in programma alle ore 19 italiane, mentre la seconda si disputerà alle ore 22.15. Tanta attesa per gli azzurri, in particolare Alex Vinatzer, reduce dallo splendido bronzo iridato in slalom.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD e su Eurosport 1.

CALENDARIO PALISADES TAHOE MASCHILE 2023

Sabato 25 febbraio

Ore 19: Gigante maschile – prima manche

Ore 22.15: Gigante maschile – seconda manche

Domenica 26 febbraio

Ore 19: Slalom maschile – prima manche

Ore 22.15: Slalom maschile – seconda manche