UAE Tour 2023, Evenepoel: “Soddisfatto della vittoria, non è stata facile”

Remco Evenepoel ha conquistato la vittoria dell’UAE Tour 2023 ai danni di Adam Yates, che nonostante la vittoria della quinta e ultima tappa non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. “Oggi è stata dura, ma sono molto soddisfatto. Si tratta della mia prima vittoria da campione del mondo e non potrei essere più felice. Credevo che Yates avrebbe tentato uno sprint verso il traguardo, invece non è rimasto sulla mia ruota e per stargli dietro sono dovuto andare oltre – ha spiegato il corridore della Soudal Quick-Step – Quando ho iniziato a vedere Yates sempre davanti a me, tuttavia, ho capito che il primo posto nella generale sarebbe stato mio“.