Sci alpino, ok dalla Fis alle gare a Kranjska Gora Il 6 e il 7 gennaio

Mentre le donne della Coppa del Mondo di sci sono impegnate tra oggi e domani in Austria per un gigante e uno slalom, la FIS ha effettuato il controllo neve sulla Podkoren 3 di Kranjska Gora, dove sono in programma altre due gare tecniche il 6 e 7 gennaio. Il controllo ha dato esito positivo, pertanto sia il gigante che lo slalom si disputeranno e saranno le prime gare del 2024 per la CdM femminile.