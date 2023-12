Gigante femminile Lienz 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin dominante, Brignone quinta

Mikaela Shiffrin ottiene il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile di Lienz 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Assolo della fuoriclasse statunitense, capace di fermare il cronometro in 1:01.82 e ipotecare la vittoria sulle nevi austriache. L’unica in grado di restare sotto il secondo di ritardo è la svedese Sara Hector, distante 63 centesimi. Terza piazza per la norvegese Ragnhild Mowinckel, a poco più di un secondo, mentre la migliore azzurra è Federica Brignone, quinta a 1’63”.

Nonostante una manche discreta, al traguardo Brignone ha scosso la testa a causa di un errore commesso all’inizio che di fatto le ha impedito di lottare per la vittoria; il podio, tuttavia, è ancora alla portata. Meno positiva di quanto sperato anche la prova di Sofia Goggia, che perde qualcosina di troppo all’ingresso sul muro e deve accontentarsi della decima piazza a 1’76” dalla vetta. Applausi anche per Roberta Melesi, che perde un bastoncino in avvio ma chiude di poco fuori dalle prime 20. Out invece Marta Bassino, uscita di scena dopo poche porte per via di un errore in curva che l’ha fatta finire contro le reti, fortunatamente senza conseguenze.

RISULTATI PRIMA MANCHE

M. Shiffrin (USA) 1:01.82 S. Hector (SWE) +0.63 R. Mowinckel (NOR) +1.03 L. Gut-Behrami (SUI) +1.49 A. Robinson (NZE)/F. Brignone (ITA) +1.63 C. Direz (FRA) +1.70 V. Grenier (CAN) +1.71 M.F. Holtmann (NOR) +1.73 S. Goggia (ITA) +1.76

21. E. Platino (ITA) +2.63

23. A.Zenere (ITA)/R. Melesi (ITA) +2.64

30. L. Dalla Mea (ITA) +3.15

DNF M. Bassino (ITA)