Sci alpino, Odermatt vince il super-G di Aspen e si aggiudica la Coppa di specialità: Casse il migliore azzurro

Marco Odermatt vince il super-G di Aspen e si aggiudica la Coppa del Mondo di specialità 2022/2023. Lo svizzero, leader della generale, non è partito al meglio, ma l’entrata sul muro è stata pazzesca e con il tempo di 1:06.80 è riuscito ad avere la meglio per soli cinque centesimi sul tedesco Andreas Sander, che conquista il primo podio in carriera. Ennesimo podio per Aleksander Aamondt Kilde, che ha regalato la Coppa all’eterno rivale svizzero chiudendo con un ritardo di +0.34 e tanti errori nella seconda parte di gara. Quarto posto per per l’austriaco Stefan Babinsky, seguito dallo svizzero Meillard e dal compagno di squadra Kriechmayr. In casa Italia è Mattia Casse il migliore. Buona partenza dell’azzurro ma errore nella seconda parte di gara e ritardo di +1.20 dalla vetta. Più indietro Matteo Marsaglia (+1.21) Christof Innerhofer (+1.29) e Guglielmo Bosca (+1.49), mentre escono Dominik Paris e Florian Schieder.

CLASSIFICA SUPER-G MASCHILE ASPEN 2023

Odemratt (SUI) 1:06.80 Sander (GER) +0.05 Kilde (NOR) +0.34 Babinsky (AUT) +0.47 Meillard (SUI) +0.51 Gauer (LIE) +0.65 Kriechmayr (AUT) +0.70 Murisier (SUI) +0.75 Allegre (FRA) +0.76 Seger (CAN) +0.78

19. Casse (ITA) +1.20

20. Marsaglia (ITA) +1.21

23. Innerhofer (ITA) +1.29

25. Bosca (ITA) +1.42

DNF Dominik Paris

DNF Florian Schieder

in aggiornamento