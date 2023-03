Golf, Arnold Palmer Invitational 2023: Scheffler sogna la vetta del ranking, Molinari torna in top 20

Dopo il terzo giro dell’Arnold Palmer Invitational 2023, al comando c’è lo statunitense Kurt Kitayama con 207 (-9). Staccato di un solo colpo il connazionale Scottie Scheffler, secondo con 208 (-8) insieme a Hovland e più determinato che mai a conquistare il successo. Qualora riuscisse ad imporsi sul percorso dell’Arnold Palmer’s Bay Hill Cub & Lodge, Scheffler tornerebbe infatti al numero uno del ranking. L’attuale leader delle classifiche, Jon Rahm, è solo 44° con 217 (+1), mentre il numero tre, Rory McIlroy, è quinto con 210 (-6). Buone notizie anche per i colori azzurri, con Francesco Molinari in grado di portarsi in 19^ posizione con 214 (-2) dopo un complicato secondo giro che l’aveva visto precipitare al 41° posto.