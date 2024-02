Sci alpino, Kilde: “Situazione relativa al mio infortunio non è chiara, non so quanto tempo ci vorrà e se tornerò quello di prima”

“La situazione relativa al mio infortunio non è chiara. Sono ottimista riguardo al mio completo recupero, ma la domanda è quanto tempo ci vorrà. È troppo presto per dire se potrò tornare sugli sci come prima e vincere di nuovo le gare, ma ovviamente spero di tornare a ciò che amo”. Aleksander Aamodt Kilde ci spera, ma ha comprensibilmente dubbi sul suo futuro dopo gli infortuni patiti il mese scorso dopo la caduta a Wengen e lo confessa in un’intervista concessa all’agenzia NTB. Il 31enne norvegese, che ovviamente ha concluso qui la sua stagione, ha riportato una lussazione alla spalla e una profonda lacerazione al polpaccio destro.