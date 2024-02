Dall’Inghilterra: “Josè Mourinho vuole tornare al Manchester United”

Josè Mourinho vorrebbe tornare al Manchester United. A dirlo è Mike Keegan, giornalista del Daily Mail, citando fonti vicine all’allenatore portoghese, esonerato poche settimane fa dalla Roma. Secondo il Daily Mail, lo Special One ritiene di avere “degli affari in sospeso” con lo United, club allenato dal 2016 al 2018. Con i Red Devils Mourinho ha vinto l’Europa League, una Coppa di Lega e una Community Shield. Secondo il Daily Mail Mourinho sarebbe desideroso di lavorare con Sir Jim Ratcliffe che ha preso il controllo delle operazioni calcistiche del club, dopo aver acquistato il 25% del club. Il Manchester United ha cambiato volto in questi anni e gli unici giocatori in rosa allenati da Mourinho sono Anthony Martial, Luke Shaw, Marcus Rashford e Scott McTominay.