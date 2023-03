Sci alpino, Kilde re della discesa: vince ad Aspen e si aggiudica la Coppa. Settimi Paris e Schieder

Aleksander Aamodt Kilde è il re della discesa libera. Il norvegese vince la Coppa di specialità dominando ad Aspen con una gara perfetta chiusa con il tempo di 1:31.60, ben 61 centesimi davanti al canadese James Crawford. Terzo gradino del podio per lo svizzero leader della Coppa del Mondo generale Marco Odermatt, in grande ritardo nella prima parte di gara prima di un bel recupero sul finale che gli ha permesso di chiudere sul podio con un ritardo do +0.63. Quarto l’austriaco Kriechmayr, a sette centesimi dal podio, e quinto il francese Clarey a +0.82 dalla vetta. Grande gara dei due azzurri Florian Schieder e Dominik Paris, entrambi al settimo posto con lo stesso tempo e a +0.97 da Kilde, mentre Mattia Casse delude le aspettative chiudendo con un ritardo di +1.13. Male anche Matteo Marsaglia, +1.75. Christof Innerhofer parte bene, ma perde nella seconda parte di gara chiudendo a +1.47.

CLASSIFICA DISCESA MASCHILE ASPEN 2023

Kilde (NOR) 1:31.60 Crawford (CAN) +0.61 Odermatt (SUI) +0.63 Kriechmayr (AUT) +0.70 Clarey (FRA) +0.82 Hintermann (SUI) +0.85 Schieder (ITA) +0.97 Paris (ITA) +0.97 Sander (GER) +1.01 Bennett (USA) +1.04

15. Casse ITA +1.13

21. Innerhofer ITA +1.47

26. Marsiglia ITA +1.75

