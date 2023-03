Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Siviglia, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Siviglia, sfida valida per la ventiduesima giornata di Liga 2022/2023. I colchoneros vogliono blindare il quarto posto e tenere a debita distanza il Betis, perciò inseguono l’ottavo risultato utile consecutivo in Liga. In visita al Wanda Metropolitano arriva il Siviglia, appena due punti sopra la zona salvezza e determinato ad allontanarsi ulteriormente. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 4 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-SIVIGLIA

ATLETICO MADRID: In attesa

SIVIGLIA: In attesa