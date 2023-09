Sci alpino, Goggia pronta per gli allenamenti in Argentina

Sofia Goggia è pronta a volare in Sud America, per raggiungere l’Argentina. L’atleta di Bergamo lascerà l’Italia sabato 3 settembre e tornerà il 7 ottobre. Si tratta di una preparazione intensiva e la Goggia avrà al proprio fianco Luca Agazzi. In terra argentina ci saranno anche Marta Bassino e Federica Brignone, mentre il 6 settembre si uniranno anche le atlete delle prove veloci: Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Karoline Pichler.