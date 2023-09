Udinese, Brenner fa crack: l’attaccante fuori 4 mesi

L’Udinese riponeva e ripone moltissime speranze in Brenner Souza . L’attaccante brasiliano, arrivato in Friuli nella sessione di mercato appena trascorsa, avrebbe dovuto essere l’erede designato di un altro carioca, Beto, volato in Premier League. Per il momento però il passaggio di testimone è tutto rimandato, visto l’infortunio a cui Brenner dovrà abituarsi e per cui dovrà riabilitarsi. Il giocatore rimarrà fuori per circa 4 mesi.

L’Udinese ha reso noto che l’attaccante brasiliano Brenner è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sutura tendinea del retto femorale della coscia destra. “L’intervento, effettuato a Barcellona presso la clinica del professor Cugat, è perfettamente riuscito – spiega il Club friulano – Il calciatore inizierà subito il percorso di riabilitazione con un prognosi di 4 mesi“.