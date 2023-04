La stagione di sci alpino è finita, ma Sofia Goggia da giovedì 13 venerdì 21 aprile sarà sulle nevi norvegesi di Kvitfjell. La campionessa bergamasca scenderà in pista con l’intento di collaudare dei nuovi materiali proposta dall’azienda che le fornisce gli sci, in vista della prossima stagione di competizioni. Si tratta dell’ultimo periodo di test in pista, prima della pausa estiva.