Masters 1000 Montecarlo 2023, Nardi non pervenuto: Musetti vince 6-0 6-0 e si regala Djokovic

Non è durato molto l’atteso derby di secondo turno tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi al Masters 1000 di Montecarlo. A spuntarla è il numero due d’Italia, che in solamente 51′ di gioco ha dominato la contesa con il punteggio di 6-0 6-0, diventando così – in attesa di Berrettini, Sinner e Sonego – il primo azzurro ad ottenere il pass per gli ottavi di finale del torneo monegasco.

Una sconfitta sonora e pesante per Nardi, che dopo essere partito abbastanza teso nei primi punti, poi non è riuscito più a trovare le contromisure per entrare in partita. E con il passare dei minuti è diventato sempre più difficile riuscire a conquistare un game, nonostante qualche occasione al servizio avuta ad inizio della seconda frazione. Resta senza dubbio l’ottimo torneo e il primo successo a questo livello per il ’03 pesarese, mentre il ’02 carrarino riesce finalmente ad ottenere due successi consecutivi e si regala un terzo turno tutto da giocare contro Novak Djokovic. Da segnalare anche i tre bagels di fila messi a segno da parte di Musetti, che si era aggiudicato senza perdere game anche il secondo set del suo round d’esordio contro Kecmanovic.