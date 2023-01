Sci alpino, gigante maschile Schladming 2023: vince Meillard, quattordicesimo Zingerle

Loic Meillard vince lo slalom gigante maschile di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Lo svizzero, al primo successo nella specialità, precede sul podio il connazionale Gino Caviezel e l’austriaco Marco Schwarz, autore di una splendida rimonta di undici posizioni e davanti al norvegese Alexander Sten-Olsen, che invece ne ha recuperate 13. Quattordicesimo posto per un buon Hannes Zingerle, protagonista di un’ottima seconda manche, in cui ottiene il terzo tempo. Diciottesimo, invece, Giovanni Borsotti.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA GARA – Un buon risultato, ma che lascia un po’ di amaro in bocca, quello di Zingerle. L’azzurro è quasi perfetto nella seconda parte del tracciato, ma a pochi metri dalla fine perde l’equilibrio, arrivando al traguardo in caduta e perdendo decimi importanti. Meno soddisfacente Giovanni Borsotti, il quale però non commette errori e al conteggio finale guadagna anche lui qualcosa. Passando alla parte alta della classifica, buona parte della gara vede al comando Marco Schwarz davanti a Sten Olsen: entrambi sono superati solo nel finale dal duo svizzero formato da Meillard e Caviezel, che chiuderà prendendosi le prime due posizioni della gara.

RISULTATI E CLASSIFICA FINALE

Meillard Caviezel Schwarz Sten Olsen Kristoffersen Kranjec Pinturault Kilde Schimd Braathen

14. Zingerle

18. Borsotti