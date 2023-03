Sci alpino, finali Soldeu 2023: Goggia decima nella prima prova di discesa, guida Gauche

Prime prove di discesa anche per le donne in quel di Soldeu, dove questa settimana andranno in scena le Finali della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. A far segnare il miglior tempo quest’oggi è stata Laura Gauche, che ha fermato il cronometro a 1’32″33, precedendo di trentanove centesimi Nina Ortlieb e di cinquatotto Corinne Suter. Una discesa tranquilla e in gestione per le azzurre, che hanno imparato a conoscere la pista. La migliore delle nostre è stata Sofia Goggia, con il decimo tempo a 1″88 dalla Gauche, seguita da Federica Brignone a 1″91. Tredicesima piazza per Elena Curtoni con un ritardo di 1″98, poi 17esima Nicol Delago, 19esima Laura Pirovano ed infine 25esima Marta Bassino. La seconda prova è in programma domani, martedì 14 marzo, a partire dalle ore 10:00.