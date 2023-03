Champions League, presidente Porto: “Entrambe le squadre daranno il massimo, temo il collettivo dell’Inter”

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Inter: “Loro cercheranno di fare il massimo. Però per noi sarà esattamente lo stesso”.

Il presidente si è soffermato sui due allenatori: “Coinceicao ha competenze e passione per il suo lavoro. È uno dei migliori allenatori del calcio europeo, può lavorare ovunque, ma si trova già nel club giusto e spero che ci rimanga. Non so come lavora Inzaghi, ma se allena uno dei club più prestigiosi al mondo vuol dire che ha delle qualità. Temo il collettivo dell’Inter.

Costa ha infine aperto una parentesi sul calcio italiano: “Quando sono diventato presidente, il calcio italiano era il migliore del mondo. Il sistema ha beneficiato anche di presidenti del livello di Berlusconi, Moratti, Agnelli, ma ora quel potere si è trasferito in Inghilterra e i club italiani hanno perso rilevanza, anche perché non sono più gestiti da persone con l’esperienza dei nomi che ho citato prima. Nonostante ciò, i club italiani restano competitivi nelle coppe europee”