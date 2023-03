Sci alpino, finali Coppa del Mondo Soldeu: tutti gli italiani qualificati

Si avvia verso la sua conclusione la stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo di sci alpino, con le finali di Soldeu in programma dal 15 al 19 marzo. Le prove di questo fine settimana ad Are e Kranjska Gora hanno definito il quadro partecipanti verso la tappa di Andorra, dove scenderanno in pista i primi 25 delle classifiche di specialità, i vincitori dei Mondiali juniores disputati a St. Anton lo scorso gennaio e tutti gli atleti che, pur non essendo nei 25 di specialità, hanno comunque superato i 500 punti nella graduatoria generale.

In campo maschile Mattia Casse, Florian Schieder e Dominik Paris hanno conquistato l’accesso per la prova di discesa libera. Paris e Casse saranno inoltre protagonisti anche nel Super-G insieme a Guglielmo Bosca. Quattro gli azzurri al via nello slalom, dove Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Stefano Gross saranno in compagnia del campione del Mondo juniores Corrado Barbera. Infine, scenderanno in gigante Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini.

Ovviamente le maggiori speranze di successo sono riposte sulle nostre ragazze. In discesa Sofia Goggia arriva a Soldeu dopo aver trionfato nella Coppa di specialità e con lei ci saranno anche Elena Curtoni, Federica Brignone, Laura Pirovano e Nicol Delago. La stessa Curtoni difende il suo pettorale rosso in Super-G dalle immediate inseguitrici Gut-Behrami e Huetter; Brignone, Bassino e Goggia sono le altre azzurre presenti. Uscendo dal settore della velocità, nel gigante avremo Federica Brignone e Marta Bassino, mentre lo slalom femminile sarà l’unica prova in cui nessuna delle nostre è riuscita a piazzarsi tra le prime 25 in classifica.