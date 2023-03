Verona-Monza 1-1, Zaffaroni: “Conviviamo con la pressione, peccato aver preso subito il pareggio”

“Abbiamo fatto tante cose buone dentro questa gara, sicuramente di negativo c’è non aver mantenuto il vantaggio per più tempo, subito preso il pareggio e ha pesato psicologicamente. Questa partita lascia anche tante cose positive, giocavamo contro una squadra difficile da affrontare, non è un caso i punti che hanno. Complessivamente sono soddisfatto, ma ci sono tante cose da migliorare. Oggi abbiamo fatto il primo tempo bene e anche l’inizio della ripresa, ha pesato il pareggio arrivato subito, ha condizionato il finale di partita. Dobbiamo crescere, domenica abbiamo una gara importantissima e dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose”. Lo ha detto l’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, dopo il pareggio contro il Monza intervenendo ai microfoni di Dazn: “Sappiamo che la prossima partita per noi è sempre importantissima e questo pesa a livello psicologico. Per raggiungere la salvezza dobbiamo imparare a convivere con questa pressione, dobbiamo isolarci da tutto, non guardare la classifica e le altre squadre, dobbiamo farcela”.

Sui singoli: “Sicuramente Verdi ha caratteristiche ottime da un punto di vista individuale e del poter saltare l’uomo nell’uno contro uno, ma anche sulle palle inattive. Giocatore importante, contento abbia fatto una grande prestazione e gol. Djuric caratteristiche uniche, solo lui sa gestire certe palle, consente alla squadra di salire, oggi rientrava dall’infortunio e secondo me ha giocato bene, per noi è importante”.