Sci alpino, Coppa del Mondo: cancellata anche la seconda discesa di Zermatt/Cervinia

Per il secondo giorno di fila, è stata cancellata la discesa libera maschile di Zermatt/Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. A causa della tanta neve caduta nella notte e del forte vento in quota, gli organizzatori sono stati costretti ad annullare anche la gara in programma oggi, domenica 12 novembre, dopo aver già cancellato quella di ieri. Continua dunque il tabù visto che per il secondo anno consecutivo non si potrà gareggiare sulla pista Gran Becca. Rinviata inoltre quella che doveva essere la prima gara transfrontaliera della storia della Coppa del Mondo tra due Nazioni diverse, ovvero Svizzera e Italia. I due paesi ci riproveranno il prossimo weekend, quando saranno in programma proprio sulla pista Gran Becca due discese libere femminili.