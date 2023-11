Diffidati Napoli-Empoli: ci sono partenopei a rischio squalifica in vista dell’Atalanta?

Alle 12:30 di domenica il Napoli ospiterà l’Empoli per tentare di ritrovare la vittoria casalinga (che manca dal 27 settembre) prima della sosta nazionali. Rudi Garcia non può permettersi errori, in vista di una ripresa che vedrà i suoi giocatori vedersela contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Vietato sbagliare quindi contro l’Empoli. Ma al ‘Maradona’ contro gli uomini di Andreazzoli, Rudi Garcia ha un pensiero in meno. Nella sua squadra al momento, infatti, non ci sono diffidati. Nessun calciatore quindi rischia di saltare la trasferta di Bergamo per un cartellino giallo di troppo. Zero giocatori a rischio squalifica anche per l’Empoli che dopo la sosta sfiderà il Sassuolo in casa.