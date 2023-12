Sci alpino, convocate 12 azzurre per la tappa di CdM di St.Moritz: presenti Goggia e Brignone

Sono dodici le atlete convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per l’appuntamento di St. Moritz, sesta tappa della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino. Le azzurre scieranno sulle nevi svizzere nel weekend dell’8-10 dicembre e prenderanno parte a due super-G e una discesa libera. Delle 12 convocate, tuttavia, solamente nove potranno essere schierate nelle due specialità. Di seguito l’elenco completo delle azzurre al via in Svizzera: Federica Brignone, Marta Bassino, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner.