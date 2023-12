Calcio: Buffon è un nuovo socio di OQtima, piattaforma di trading online

Nuova avventura per Gianluigi Buffon, entrato a far parte del team di OQtima, società di trading online. L’attuale capo delegazione della Nazionale italiana è sempre stato appassionato di finanza e macroeconomia ed in questi giorni ha scelto di puntare su OQtima, diventandone un nuovo socio. Tale piattaforma innovativa “intende offrire ai trader la migliore esperienza su misura della categoria e risponde alle richieste più esigenti, garantendo un’esperienza stabile e altamente performante”. Inoltre, si pone come obiettivo quello di “trasformare il panorama del trading in Europa, semplificando la complessità ed elevando la qualità dell’esperienza, fornendo un ambiente di trading che permetta ai trader di concentrarsi sull’essenziale”.

“Sono molto felice di questa nuova sfida. Ormai da tempo mi sono avvicinato a questo mondo è ho scelto di puntare su OQtima perché ne riconosco qualità e potenziale. In quanto utente esperto, sono stato immediatamente colpita dall’affidabilità della piattaforma” ha detto Buffon.

Entusiasta anche il CEO Angelo D’Alessio, il quale ha dichiarato: “Scoprire nel tempo la profonda passione e competenza di Gigi nel trading è stata una rivelazione straordinaria. La sua incessante ricerca dell’eccellenza hanno spinto lo sviluppo della piattaforma di OQtima e del portale clienti, attraverso i suoi continui feedback e la pluriennale esperienza del team alle spalle di OQtima. L’intero team è immensamente orgoglioso di avere tra i suoi investitori una persona come Gigi“.