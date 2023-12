Lotta Champions incerta: Milan nel limbo, la Roma ha cominciato a correre e il Napoli ora rischia

E’ una lotta Champions più incerta che mai e che può coinvolgere davvero tante squadre. La Serie A entra nel vivo e dopo quattordici giornate è tempo di bilanci, con le prime due, Inter soprattutto e Juventus, che paiono destinate a un campionato di vertice e a un duello a distanza niente male, e le altre big che dovranno accaparrarsi gli ultimi due posti che valgono la coppa più prestigiosa, che peraltro dal prossimo anno cambia format e garantisce più partite e più spettacolo. Ma c’è anche da ricordarsi che se le attuali italiane impegnate nei gironi delle coppe faranno bene da qui a fine stagione, per l’Italia potrebbe arrivare anche il posto aggiuntivo, e dunque la quinta posizione in classifica diventare all’improvviso utile per centrare l’obiettivo. Al momento, però, l’Italia non è tra le prime due del ranking per quanto riguarda la race 2023/2024 e in ogni caso si saprà tutto soltanto a fine stagione, dunque per chi lotta c’è da pensare soltanto al quarto posto come ultimo utile. E la corsa Champions, allora, è più infuocata che mai.

Il Milan, innanzitutto, pare essere nel limbo: due vittorie di fila hanno evitato lo sprofondo e i 29 punti sono un buon bottino, ma ora la vetta dista 6 punti e il margine sulla quinta è di 5 lunghezze, rassicurante ma guai a distrarsi o il rischio è quello di mettere a repentaglio di nuovo la classifica. A quota 24 punti troviamo Napoli e Roma appaiate e dunque in pieno testa a testa prima di quello effettivo fra qualche giorno che potrebbe dirci tante cose: gli azzurri faticano maledettamente in casa dove non vincono dal 27 settembre e devono fare lo switch mentale proprio di chi ha capito di non poter confermare il tricolore cucito sul petto, i giallorossi invece hanno cominciato a correre e hanno il miglior rendimento insieme a Inter e Juve nelle ultime quattro giornate, dopo l’avvio shock che ha un po’ spaventato l’ambiente. Poi, tante altre provano a iscriversi: la Fiorentina ha 23 punti ed è pienamente in lotta, il Bologna a 22 ma senza il clamoroso rigore al 100′ poteva ritrovarsi quarto, l’Atalanta è a quota 20 come la Lazio ma deve giocare stasera e portarsi a -1. Nove squadre, quattro posti: è bagarre.