Sci alpino, cancellata la seconda prova di discesa maschile per neve umida sulla Saslong

A causa di una nevicata umida nella notte sulla Saslong, è stata cancellata la seconda prova di discesa maschile prevista per la mattinata odierna di mercoledì 13 dicembre. Si tratta di una decisione presa in ottica delle tre gare di Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino in programma sulla pista della Val Gardena a partire da giovedì 14 dicembre. Dato che bisogna ripulire la pista dai 10-15 centimetri di neve bagnata che sono caduti, si è infatti optato per l’annullamento della prova così da potersi concentrare sui lavori necessari da effettuare in pista. Allo stato attuale, dunque, è confermata la discesa di domani, che rimpiazzerà quella cancellata a Zermatt-Cervinia, così come il super-G di venerdì e la discesa di sabato.