Barcellona, Xavi cambia la lista dei convocati per l’Anversa: ci sarebbe lo zampino del presidente Laporta

Novità dell’ultimo minuto nell’elenco dei convocati del Barcellona per la gara contro l’Anversa, valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. Secondo quando riportato dalla stampa catalana, sarebbe stato il presidente Joan Laporta ad insistere perché Xavi cambiasse la lista dei giocatori che voleranno in Belgio. Più precisamente, secondo “Esports RAC1“, sarebbero Lewandowski, Gundogan e Araujo i tre giocatori inizialmente esclusi e poi inseriti tra i convocati. Dal canto suo, in conferenza stampa, Xavi ha detto di aver cambiato idea di comune accordo con tutte le parti: “Abbiamo deciso tutti insieme – la squadra, il presidente Deco e i giocatori -, siamo sulla stessa lunghezza d’onda“.