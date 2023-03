Sci alpino, Aspen 2023: Casse quarto nella prova di discesa, decimo Paris

Mattia Casse è quarto nell’unica prova cronometrata in vista della discesa maschile di Aspen, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. L’azzurro ha chiuso con un tempo superiore solo a Andreas Sander, Miha Hrobat e Simon Jocher. Decimo crono per l’altro azzurro Dominik Paris, che si prepara alla gara di sabato 4 marzo alle ore 19: “La pista è abbastanza buona, oggi le condizioni erano piuttosto facili perché è nevicato parecchio e la pista era più semplice da sciare – le sue parole -. In realtà, non è così facile perché è una pista corta ed è tutto ravvicinato, non c’è spazio per sbagliare. In alto è piatto e bisogna lasciar correre, poi c’è un bel muro da spingere e sotto ci sono un po’ di onde e bisogna sciare bene per portare sempre la velocità. Domani parto con una buona forma per la gara e speriamo che il tempo sia abbastanza buonza buono. Sarà una sorpresa vedere chi sarà il più veloce”.

Anche Casse ha parlato in vista del weekend di Aspen: “Pista corta ma carina, interessante – ha detto Casse -. Neve facile, ma non per questo è già tutto scontato. Sono più riposato e più pimpante, i giorni di riposo mi hanno fatto bene. Io mi sento meglio e andiamo a vedere com’è la situazione”.