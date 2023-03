Pattinaggio di velocità, Mondiali Heerenveen 2023: argento di Davide Ghiotto nei 5000 metri

Davide Ghiotto conquista la medaglia d’argento nei 5000 metri ai Mondiali 2023 di pattinaggio di velocità, in corso di svolgimento a Heerenveen, in Olanda. L’azzurro, che ha chiuso con il tempo di 6:11.12, è stato battuto solamente dal padrone di casa Patrick Boest, medaglia d’oro con un tempo di 2 secondi e 18 centesimi inferiore a quello di Ghiotto. Bronzo per il belga Bart Swings. Per Ghiotto si tratta della prima medaglia iridata in carriera, la prima per l’Italia a otto anni dall’argento di Fabio Francolini nella mass start. Chiude invece quindicesimo Andrea Giovannini, con il tempo di 6:26.52.