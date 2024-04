Scherma, World Cup 2024: fioretto a Hong Kong, sciabola in Corea e spada in Colombia

Un fine settimana intenso per la scherma internazionale e per l’Italia, che sarà impegnata in World Cup in tutte e sei le armi. Delle tappe di preparazione per le squadre azzurre in vista degli appuntamenti più importanti della stagione, dato che tutte hanno già ottenuto il pass per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Evento combined ad Hong Kong, dove tra mercoledì 1 e sabato 4 maggio ci saranno i due tornei di fioretto, sia maschile che femminile con in programma le competizioni individuali e quelle a squadre. Sempre in Asia sarà protagonista la sciabola, con uomini e donne che fanno scalo a Seoul tra sabato 4 e lunedì 6 maggio. Bisogna invece cambiare continente per seguire i due tabelloni della spada: da venerdì 3 a domenica 5 maggio si svolgerà il Grand Prix di Calì in Colombia. Di seguito tutti i convocati.

CONVOCATI FIORETTO

Azzurre prova individuale – Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Giulia Amore, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini

Azzurri prova individuale – Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Federico Pistorio

Azzurre prova a squadre – Martina Batini, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi

Azzurri prova a squadre – Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini

CONVOCATI SPADA

Azzurre prova individuale – Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti e Gaia Traditi

Azzurri prova individuale – Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Gabriele Cimini, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Enrico Piatti, Dario Remondini ed Andrea Santarelli

CONVOCATI SCIABOLA

Azzurre prova individuale – Martina Criscio, Chiara Mormile, Giulia Arpino, Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica ed Irene Vecchi

Azzurri prova individuale – Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Mattia Rea, Giovanni Repetti e Pietro Torre