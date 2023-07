Scherma, Errigo: “Al Mondiale per vincere le medaglie per i miei gemelli”

Nel mondo della Scherma, Arianna Errigo, vuole riprendersi un posto importante e di rilievo nel prossimo Mondiale di Milano. La schermitrice italiana ha parlato prima dell’inizio delle gare, sottolineando la sua voglia di vincere delle medaglie da dedicare ai suoi figli.

Queste le parole riprese dall’AGI della Errigo: “Quattro mesi dopo un parto gemellare e cesareo mi chiedo ancora come ho trovato le forze per allenarmi: sono orgogliosa di essere al Mondiale e non andrò in pedana solo per firmare il cartellino ma voglio fare bene, da mamma ho una medaglia da dedicare. Non arrivo da favorita, lo so, partirò dalle qualificazioni e non avrò il ranking favorevole, sarà più complicato del solito ma punterò molto sull’esperienza acquisita in tutti questi anni. Le avversarie sono tante e difficili, a partire dall’americana Lee Kiefer che è numero uno del ranking mondiale, ma anche la francese Ysaora Thibus che è campionessa in carica e le italiane che hanno dimostrato di essere ad altissimi livelli“.