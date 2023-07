Juventus, Rabiot: “Allegri mi ha convinto a restare, ci teneva tanto. Cavallo pazzo? Mi piace”

“Il mister ci teneva tanto, abbiamo parlato a lungo per rimanere alla Juve e anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi: il primo a convincermi è stato lui, ma ho sentito anche alcuni compagni di squadra”. Lo ha detto Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, in una diretta su Twitch: “Ho parlato anche con Manna e Cherubini e ho percepito amore da parte di tutti”. Sul soprannome Cavallo Pazzo: “Il cavallo è un animale che mi piace perché corre tanto, ha potenza ed è intelligente, mi piace questo soprannome”.

E ancora: “Sono state stagioni difficili senza trofei: sono venuto qui per vincere, questo è un grande club che ha sempre vinto e vincerà in futuro. Due anni senza coppe sono tanti, l’obiettivo di quest’anno è vincere e sono rimasto anche per questo perché è una sfida e voglio riportare la Juve dove deve stare: sono arrivato qui che eravamo in Champions e abbiamo vinto lo scudetto, adesso voglio tornare a vivere queste emozioni anche insieme ai nostri tifosi”.