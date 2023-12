Scherma, Coppa del Mondo spada 2023/2024: diventano 7 gli azzurri nel tabellone principale a Vancouver

Sono diventati sette gli azzurri qualificati al tabellone principale da 64 della prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Vancouver. Ai già ammessi per diritto di ranking Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo si è per primo aggiunto, grazie ad una fase a gironi con sei vittorie in altrettanti assalti, Enrico Piatti. Passando per il tabellone preliminare ad eliminazione diretta hanno staccato i “pass” anche Gianpaolo Buzzacchino, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini. Stop nel match decisivo per Daniel De Mola. Si è fermata la corsa nel turno dei 128 per Fabrizio Di Marco e Andrea Santarelli mente è stata fatale la fase a gironi per Filippo Armaleo e Marco Paganelli. A partire dalle ore 17 italiane il via della giornata “clou” individuale di Vancouver con i tabelloni principali sia della prova maschile che di quella femminile. La tappa di Coppa del Mondo di spada in Canada si chiuderà domenica con le due competizioni a squadre.