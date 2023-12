Sci alpino, risultati e classifica discesa femminile St. Moritz 2023: trionfa Shiffrin, podio Goggia e Brignone

Mikaela Shiffrin vince anche la discesa di St. Moritz 2023, gara della sesta tappa di Coppa del Mondo di sci alpino, e incrementa ulteriormente il proprio margine in classifica generale. La fuoriclasse statunitense fa la differenza anche sulla Corviglia in una specialità in cui raccoglie appena la quarta vittoria in carriera e il settimo podio, che le fanno raggiungere il novantunesimo sigillo e il 144esimo podio in assoluto, numeri monstre per sua maestà.

Sul podio della prima discesa stagionale, rispettivamente per soli quindici e diciassette centesimi, splende però appieno il tricolore: Sofia Goggia trova un secondo posto che sarebbe potuto essere convertito in una vittoria qualora non ci fossero stati un paio di incertezze (“Ho disputato una buona prova nel complesso, qualche sbavature di qua e di là, questo è il terzo giro di discesa che faccio da settembre. Il podio penso sia questo, sono super contenta”), Federica Brignone è terza dopo essere scesa con il pettorale numero uno e dunque con poche certezze. “Oggi sono veramente contenta, ho messo in pista tutto quello che volevo fare, sono davvero soddisfatta della mia manche”, ha detto la valdostana. Sul podio provvisorio dopo le prime 30 sciatrici c’è anche Marta Bassino con la decima posizione, c’è poco spazio per inserimenti di pettorali alti tra le prime dieci.

RISULTATI DISCESA FEMMINILE ST. MORITZ

IN AGGIORNAMENTO