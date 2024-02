Scherma, Coppa del Mondo sciabola maschile Tbilisi 2024: Italia quinta nella prova a squadre

Si chiude con un quinto posto nella prova a squadre il fine settimana di Coppa del Mondo per la sciabola maschile a Tbilisi. In Georgia il quartetto composto da Luigi Samele – ieri bronzo nella gara individuale -, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre si è fermato nei quarti di finale contro la Romania con il punteggio di 45-41. In precedenza la squadra azzurra aveva invee superato negli ottavi l’Ucraina per 45-28. Nel tabellone dei piazzamenti i ragazzi guidati dai dai maestri Leonardo Caserta e Lucio Landi hanno superato la Cina con il risultato di 45-31 e poi l’Egitto 45-35, riuscendo così a ottenere un quinto posto utile per il ranking di qualificazione olimpica. La prossima tappa andrà in scena in Italia, dal 1 al 3 marzo a Padova.