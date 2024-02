Golf, Let Magical Kenya Open 2024: Alessandra Fanali seconda, vince Tan

Alessandra Fanali sfiora l’impresa nel Magical Kenya Open, prima gara del LET (Ledies European Tour) 2024 di golf. L’azzurra chiude al secondo posto con uno score di 284 (70 73 67 74, -8) colpi. La 24enne di Fiuggi, sul percorso del Vipingo Ridge (par 73), nella contea di Kilifi, nel quarto e decisivo round si è dovuta arrendere a Shannon Tan, con cui aveva chiuso in testa il “moving day”. La 19enne di Singapore si è imposta con un totale di 280 (73 70 67 70, -12). Nelle ultime 18 buche, ha realizzato tre birdie, con quattro bogey, ma non è bastato per battere Tan, che ha siglato cinque birdie e due bogey.

Fanali centra così un altro ottimo risultato, dopo il secondo posto ottenuto da dilettante nel Ladies Italian Open 2022 in Piemonte e al Margara Golf & Country Club, si era classificata seconda (dopo un play-off a tre vinto dalla svizzera Morgane Metraux).

L’azzurra nel 2023, alla prima stagione sul LET, si è messa in evidenza con cinque top 10 ed un successo a squadre nell’Aramco Team Series Riyadh ed ora continua a recitare un ruolo da protagonista. Tan ha invece vinto, nel luglio 2023, ha vinto sul China LPGA Tour il Singapore Ladies Masters e lo scorso dicembre, ha conquistato la qualificazione per il Ladies European Tour classificandosi all’ottavo posto nella Qualifying School e distinguendosi come prima singaporiana ad aver ricevuto questo riconoscimento. Ora è arrivato l’exploit nella prima gara da professionista.