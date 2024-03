Scherma, Coppa del Mondo sciabola femminile Sint-Niklaas 2024: terza Martina Criscio nella prova individuale

Sarà domani la giornata clou per l’Italia femminile della sciabola, che a Sint-Niklaas nella prova a squadre proverà a ufficializzare la qualificazione per le prossime Olimpiadi di Parigi. Ma nel frattempo arriva una più che buona prestazione di Martina Criscio, terza nella prova individuale odierna. La 30enne foggiana si è arresa in semifinale contro la francese Sara Balzer dopo aver battuto nell’ordine la cinese Wei, l’ungherese Battai, la transalpina Apithy-Brunet e infine la corena Jeon nei quarti di finale. Poca gloria per le altre azzurre in tabellone solo Rossella Gregorio era riuscita a superare il primo turno, venendo poi eliminata al round successivo. Out all’esordio Irene Vecchi, Manuela Spica, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Chiara Mormile e Claudia Rotili. Domani, per centrare un posto ai Giochi di Parigi l’Italia del CT Nicola Zanotti salirà in pedana con il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi.