Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Champions League? L’obiettivo fin dall’estate”

Il Bayer Leverkusen si prepara a sfidare il Friburgo per la prossima partita di Bundesliga. Xabi Alonso, tecnico della squadra capolista del campionato, commenta: “Siamo in una buona posizione di classifica, è l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali e vogliamo assolutamente concludere questo ciclo con una vittoria. C’è molta emozione, ovviamente, proprio come nelle partite europee. Ma prima di tutto vogliamo avere il controllo della partita. Il Friburgo è una grande squadra con giocatori intelligenti e un allenatore molto preparato con molta esperienza nel club. Sanno giocare in modo molto bello e dominante, ma si adattano molto bene anche nelle partite difficili e sono forti anche sui calci piazzati. Bisogna quindi essere pronti a tutti gli scenari. Boniface? È vicino al rientro in campo. Se le cose andranno bene forse potrebbe giocare qualche minuto contro l’Hoffenheim, ma siamo pazienti“. La vittoria assicurerebbe alla squadra un posto nella Champions League della prossima stagione: “Abbiamo già detto in estate che abbiamo questo obiettivo. Ora possiamo far sì che ciò accada e vogliamo assolutamente riuscirci domenica”.