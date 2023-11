Scherma, Coppa del Mondo fioretto Istanbul 2023: otto italiani qualificati per il tabellone principale

Saranno otto gli atleti azzurri che prenderanno parte al tabellone principale della prova di Coppa del Mondo 2023 di fioretto maschile di Istanbul. Ai già qualificati di diritto Alessio Foconi, Filippo Macchi e Daniele Garozzo, si sono aggiunti Giorgio Avola ed Edoardo Luperi, capaci di chiudere il girone con sei vittorie e nessuna sconfitte. I tabellone preliminari di diretta hanno infine consegnato il pass per il tabellone da 64 anche a Giulio Lombardi, Davide Filippi e Guillaume Bianchi. Nulla da fare purtroppo per Damiano Di Veroli e Alessio Di Tommaso, fuori nel match decisivo, così come per Francesco Ingargiola e Tommaso Martini, out nel turno dei 128. Il tabellone principale prenderà il via sabato 11 novembre alle ore 08.00: di seguito gli accoppiamenti degli italiani.

Bianchi (ITA) – Spichiger (Fra)

Macchi (ITA) – Choi (Hkg)

Avola (ITA) – Gassner (Usa)

Filippi (ITA) – Imura (Jpn)

Luperi (ITA) – Davis (Gbr)

Foconi (ITA) – Barannikov (Ain)

Garozzo (ITA) – Lombardi (ITA)