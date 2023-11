Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2023: super crono di Miressi. Bene anche Mancini e Pilato

Nel meeting di nuoto in quel di Genova, con il relativo trofeo in memoria di Nico Sapio, giornalista della Rai deceduto insieme alla selezione della nazionale in seguito all’incidente occorso al Convair Lufthansa in fase di atterraggio a Brema nel 1966, non sono mancate le belle notizie da alcuni nuotatori italiani in rampa di lancio. Le prestazioni positive sono state tante, a partire da quella di Alessandro Miressi. Il 25enne piemontese, tesserato con Fiamme Oro e CN Torino, ha stampato un grandissimo tempo nei 200 stile libero.

Nel femminile, grandissima prova anche da parte di Lucrezia Mancini, che sigla il miglior tempo nei 50 rana, scendendo per la prima volta in carriera sotto i 32″. A sedici anni un tempo da cui poter partire e sognare quindi. “. La 16enne di Foligno – tesserata per Avis Foligno/Spoleto Nuoto e seguita dal tecnico Piero Santarelli, chiude in 31″49 e cancella il 32″18 stampato lo scorso aprile ai Criteria di Riccione. Buone indicazioni anche da parte di Benedetta Pilato unica a scendere sotto il 2’26 al mattino nei 200 rana. La 18enne tarantina ha stampato un 2’25″42, terzo suo crono più basso della carriera personale dell’atleta.