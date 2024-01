Scherma, Coppa del Mondo femminile spada 2023/2024: diventano sei le azzurre nel tabellone principale

Diventano sei le azzurre nel tabellone principale Grand Prix Fie femminile di spada in corso di svolgimento a Doha. Federica Isola ha dominato la fase a gironi delle eliminatorie, qualificandosi con sei vittorie in altrettanti assalti disputati. Attraverso i turni dei tabelloni preliminari, poi, hanno staccato il pass anche Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk. Sconfitta nel match decisivo per la qualificazione Lucrezia Paulis. Out nel turno da 128 anche Alessia Pizzini, Alessandra Bozza e Nicol Foietta, mentre sono uscite al termine della fase a gironi Roberta Marzani e Gaia Traditi. Le tre azzurre in grado di staccare il pass per il main draw raggiungono Mara Navarria, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, tutte ammesse per diritto di ranking. Domani la seconda giornata di gare con la fase preliminare della prova maschile che inizierà alle 8 ore italiane con in pedana otto italiani.