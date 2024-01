Wta 250 Hua Hin 2024: subito fuori Linette e Tomljanovic, ok Badosa

Oggi si sono giocati i primi turni del Wta 250 di Hua Hin, in Thailandia. Esce subito di scena la testa di serie numero 1 Magda Linette, che viene sconfitta al terzo set dalla russa Shnaider con il punteggio di 6-4 1-6 6-1 in oltre due ore di gioco. Si conferma il difficile avvio di stagione della polacca che, con il ritiro con Wozniacki a Melbourne e le sconfitte con Alexandrova e Kasatkina ad Adelaide e Brisbane, ha conquistato una sola vittoria nel 2023. La 2004 russa affronterà agli ottavi Paula Badosa, in netta risalita dopo i problemi alla schiena di fine scorsa stagione. La spagnola ha battuto in rimonta, 3-6 6-4 6-1, la wild card Tararudee, numero 298 Wta. La compagna di Tsitsipas sta cercando di recuperare la condizione ottimale, terzo turno agli Australian Open, in vista della stagione su terra dove dovrà difendere i quarti a Roma e gli ottavi a Madrid. Sconfitta pesante per la wild card Tomljanovic, che perde in poco più di un’ora con la qualificata Galfi. 6-3 6-0 il punteggio a favore dell’ungherese, che al prossimo turno affronterà la cinese Wang Xiy. La testa di serie numero 5 è uscita vincente dal derby con Wang Q. con un secco 6-1 6-1 in 58 minuti di gioco. Avanza agli ottavi la numero 3 del tabellone Wang Xin, che ha approfittato del ritiro di Bektas dopo soli sette game sul 5-2. Ora la aspetta la sfida con la giapponese Hibino, numero 94 Wta, che ha battuto 7-6(4) 6-0 la russa Rakhimova. Vittoria convincente per Golubic, che rifila un pesante 6-2 6-1 alla brasiliana Pigossi. Ora una tra Putinseva (7) e la wild card Naklo.