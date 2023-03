Scherma, Coppa del Mondo Atene: azzurre terze nella sciabola

Si chiude il weekend di Coppa del Mondo di Atene per l’Italia. Le azzurre della sciabola conquistano uno splendido terzo posto nella gara a squadre, riuscendo ad avere la meglio sulla Germania nella finalina per il podio. Agli ottavi Martina Criscio, Chiara Mormile, Michela Battiston e Rossella Gregorio hanno sconfitto la Cina 45-37, mentre ai quarti hanno faticato contro la Spagna firmando una grande rimonta dal 27-35 per le iberiche al 45-42 finale. In semifinale le azzurre si sono arrese alla Francia sul 36-45, prima di avere la meglio sulle tedesche per l’ultimo gradino del podio con il punteggio di 45-40.