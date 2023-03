Premier League 2022/2023: il Liverpool torna ad incantare, asfaltato lo United con uno storico 7-0

Nel match valido per la ventiseiesima giornata di Premier League 2022/2023, il miglior Liverpool della stagione travolge il Manchester United con il punteggio di 7-0. Serata da incorniciare ad Anfield per la squadra di Klopp, che ottiene la quarta vittoria negli ultimi cinque match e si rilancia in ottica qualificazione alla prossima Champions. Ad aprire le danze è Gakpo al 43′, ma è nella ripresa che i Reds si scatenano. Nunez trova il raddoppio al 47′, mentre tre minuti dopo arriva un altro timbro di Gakpo.

HIGHLIGHTS (VIDEO)

Al 66′ c’è gloria anche per Salah, già decisivo nei gol precedenti con alcune giocate notevoli, mentre Nunez segna la sua doppietta personale a un quarto d’ora dalla fine. Partita finita? Neanche per sogno, perché all’83’ Salah segna la rete del 6-0, accontentando i tifosi sugli spalti che gridavano: “Vogliamo il sesto“. Ma non finisce neppure qui visto all’89’ il neo entrato Firmino batte De Gea per il 7-0. Clamorosa batosta per i Red Devils di Ten Hag, che tornano al ko dopo un periodo di forma prolungato e saranno chiamati ad archiviare al più presto questa sconfitta, che rischia di avere un peso non indifferente a livello psicologico. Sorride invece il Liverpool, che sale al quinto posto scavalcando il Newcastle e torna a sognare un piazzamento tra le prime quattro.