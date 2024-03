Scherma, CdM spada Budapest 2024: 4 azzurri superano il tabellone preliminare

Diventano 16 gli atleti italiani in pedana domani nelle due gare individuali di spada in programma a Budapest, dove si sta svolgendo la tappa di Coppa del Mondo di Scherma. Quest’oggi sono andate in scena le eliminatorie maschili, con Fabrizio Di Marco, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino e Giacomo Paolini che hanno raggiunto Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo già ammessi in tabellone principale per diritto di ranking. Si è fermata all’ultimo incontro di giornata la corsa di Enrico Piatti; stop nel draw da 128 per Filippo Armaleo e Simone Mencarelli mentre sono stati superati nel turno precedente Giulio Gaetani e Luca Diliberto. Domani si parte alle 09:00 con la prova femminile e dalle 10:30 in poi quella maschile.