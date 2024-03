Bologna-Inter, infortunio Arnautovic nel finale: problema muscolare

Una nota stonata in casa Inter nella vittoria per 1-0 contro il Bologna al Dall’Ara. Nel finale del match della ventottesima giornata di Serie A, si è fermato infatti Marko Arnautovic, entrato in campo al 66′ per far rifiatare Marcus Thuram. L’ex di turno però in un ripiegamento difensivo ha accusato un problema muscolare al flessore e si è accasciato al suolo, con tanto di gesto di stizza che non induce all’ottimismo. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Simone Inzaghi incrocia le dita.