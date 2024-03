Scherma, CdM fioretto Washington 2024: Errigo sconfitta in finale. Terzo posto per Macchi nella prova maschile

Ottima prova di Arianna Errigo nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto andata in scena a Washington. Negli Stati Uniti la veterana azzurra è la migliore delle nostre portacolori, sconfitta in finale dalla padrona di casa Lee Kefier per 15-4. Come sempre un’ottima prova di squadra delle azzurre, con anche Martina Banti (sconfitta 15-12 dalla tedesca Sauer) e Martina Favaretto (arresasi 15-10 nel derby con Errigo) in grado di spingersi fino ai quarti di finale. Out agli ottavi Camilla Mancini, Francesca Palumbo e soprattutto Alice Volpi, quest’ultima sorpresa da un’altra atleta di casa, Lauren Scruggs, per 15-8. Anna Cristino fuori al secondo turno, mentre Erica Cipressa, Giulia Amoree Aurora Grandis erano state eliminate all’esordio.

Nella gara individuale maschile Filippo Macchi arriva fino alle semifinali, sconfitto per 15-6 dal futuro vincitore del tabellone Nick Itkin. Il classe ’01 di Pontedera era riuscito a raggiungere il penultimo atto dopo aver battuto nei quarti Guillaume Bianchi per 15-11 e negli ottavi un altro azzurro, ovvero Damiano Di Veroli. Il turno degli ottavi è stato fatale anche a Daniele Garozzo, Giulio Lombardi e soprattutto a Tommaso Marini, sconfitto per 15-9 dal nipponico Iimura. Quest’ultimo aveva eliminato anche Francesco Ingargiola al secondo round, invece Alessio Foconi e Davide Filippi si erano fermati al debutto.