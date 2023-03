Scherma, CdM femminile spada: Navarria e Traditi a un passo dal podio a Nanchino

Niente da fare per Mara Navarria e Gaia Traditi, che in quel di Nanchino, dove si disputava la prova di Coppa del Mondo di spada femminile, si sono fermate ai piedi del podio. In Cina è stata una giornata agrodolce per i colori azzurri: da un lato non sono arrivate medaglie, ma dall’altro ci sono state ben sei atlete tra le migliori 16. Più in alto di tutti la friulana Navarria, vittoriosa per 15-8 sulla serba Grijak, per 15-10 sull’argentina Di Tella, quindi ancora per 15-10 sulla cinese Shi. Niente da fare purtroppo contro l’ungherese Kun, capace di imporsi con il punteggio di 15-11 ai quarti. Quinto posto e miglior risultato stagionale comunque per l’azzurra, che ha preceduto Gaia Traditi.

Quest’ultima, sesta, ha sconfitto la connazionale Alice Clerici per 15-6, la cinese Zhu per 15-9 e un’altra italiana, Rossella Fiamingo, per 15-12. La sua corsa si è fermata ai quarti contro la francese Marie in un confronto terminato 15-11. Oltre alla già citata Fiamingo (undicesima), si sono fermate nel tabellone delle 16 anche Alberta Santuccio (dodicesima), Giulia Rizzi (quattordicesima) e Nicol Foietta (sedicesima). Appuntamento a domani, domenica 26 marzo, con la competizione a squadre. Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola saranno le quattro atlete chiamate a rappresentare l’Italia.