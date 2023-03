MotoGP, le condizioni di Pol Espargaro: contusione polmonare e fratture

Sospiro di sollievo per le condizioni di Pol Espargaro, vittima di una tremenda caduta in pista durante il venerdì di prove libere del GP del Portogallo 2023. La sessione è stata immediatamente interrotta e lo spagnolo trasportato all’ospedale di Faro per accertamenti. Il medico della MotoGP, Angel Charte, ha spiegato: “Presenta una contusione polmonare e ha riportato un trauma spinale. Credo che recupererà bene“. Fortunatamente il pilota non ha mai perso conoscenza anzi, come informa il dottor Charte, “è cosciente e risponde bene. Inoltre muove bene gli arti perciò possiamo escludere lesioni spinali permanenti“. Il bollettino medico arrivato nella serata di venerdì 24 marzo ha parlato di due fratture, una a una vertebra dorsale e un’altra alla mandibola.