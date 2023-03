Belgio, Lukaku commenta la tripletta: “Voglio dimostrare al mondo cosa ho dentro”

Romelu Lukaku ha parlato dopo la tripletta realizzata in Svezia-Belgio, match delle qualificazioni agli Europei 2024: “Sono felice di giocare e di poter dimostrare al mondo quello che ho dentro“. Serata da incorniciare per l’attaccante dell’Inter, che ha interrotto il digiuno di gol in Nazionale, con tanto di delusione al Mondiale, e ha risposto alle tante critiche ricevute per via della complicata stagione che sta vivendo. Non possono che sorridere i nerazzurri, fiduciosi di avere un Lukaku al meglio in vista del delicato finale di stagione.