Sassuolo, Pinamonti: “Allenarsi è fondamentale, Dionisi mi sta aiutando”

L’attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “L’allenamento è fondamentale e io sono abituato a prendermi ogni colpa se le cose vanno male. Però l’anno scorso non avevo fatto la preparazione coi compagni e tra infortuni e squalifiche raramente la squadra è stata al completo. Ora abbiamo cambiato qualcosa, Dionisi mi sta aiutando a tirare fuori le mie qualità, mi trovo meglio. Sono tanto ambizioso, la fiducia del tecnico è determinante. Se non segno non sono contento di sicuro, ma cerco di restare tranquillo. Ho lavorato su quest’aspetto. Credo comunque di essere in linea col percorso di crescita e sono soddisfatto di quanto fatto”.